Forlì, danneggiano decine di auto in sosta, rubano e bruciano parte della refurtiva: “Era solo per divertimento”

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha concluso le indagini su una serie di danneggiamenti e furti che hanno riguardato decine di autovetture nel quartiere Romiti, verso la fine dello scorso novembre. Sono due le persone individuate dagli investigatori della Squadra Mobile come presunti responsabili di quello che è stato un “raid” improvvisato. Si tratta di due giovani, uno dei quali minorenni all’epoca dei fatti.

L’attività è nata da un intervento della Volante per il danneggiamento di decine di auto in sosta nel giro di poche ore. Numerosi proprietari hanno infatti denunciato il furto di oggetti di valore presenti all’interno delle rispettive autovetture che presentavano numerosi danni e segni di forzatura. Un testimone ha riferito ai poliziotti di aver visto due giovani, verso le 5 del mattino, in sella ad una bicicletta e di aver sentito, subito dopo, il rumore di vetri in frantumi.