Forlì. Daniele, vittima di una truffa amorosa, torna a scuola. Il padre tra gli studenti: “Non fate come lui, confidatevi”

Al termine dell’incontro in cui ha dolorosamente ripercorso la vita del figlio Daniele, Roberto Visconti è nell’atrio dell’istituto Alberti quando viene raggiunto da un gruppo di ragazzi poco più giovani di suo figlio quando si è tolto la vita nel 2021. Poche parole di ringraziamento, gli occhi colmi di lacrime che si sciolgono in un abbraccio più eloquente di ogni altra parola. Daniele Visconti, il ragazzo di 24 anni che il 23 settembre di due anni fa si è suicidato a causa di una truffa sentimentale, è tornato a scuola, all’istituto Saffi-Alberti dove nel 2016 si è diplomato. Lo ha fatto anche attraverso la testimonianza straziante del padre Roberto che, in occasione della presentazione del libro a lui dedicato e nonostante la voce più volte spezzata dall’emozione, ha trovato la forza di rivolgersi direttamente al figlio e di raccomandare ai ragazzi di avere il coraggio di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. «Caro il mio ragazzo, oggi ritorni a scuola – ha detto Roberto Visconti davanti a decine e decine di studenti seduti in silenzio ad ascoltarlo –. Troverai qualche amico e amica ad aspettarti. Parleremo di te e dei tuoi sogni: l’America, la lettura, il cinema perché volevi fare lo sceneggiatore e poi lo sport. Mi sono chiesto tante volte perché tu, ma non ho mai trovato una risposta. È dura restare in piedi ma lo devo fare perché è quello che ho cercato di insegnarti: restare in piedi nonostante i problemi della vita». Quella di Daniele è una storia drammatica che si consuma nella solitudine acuita dal Covid. Il 24enne, infatti, si è suicidato a causa di una truffa amorosa. Si era innamorato di Irene Martini, una ragazza conosciuta sui social, che in realtà non esisteva. A scrivere dall’altra parte della chat c’era un uomo di Forlimpopoli che, dopo il clamore della vicenda, si è tolto a sua volta la vita. Una storia amara dalla quale è nato il libro “Truffe amorose, da relazione virtuale a morte reale” scritto da Virginia Ciaravolo che è stato presentato proprio ieri all’interno dell’istituto Alberti. «La storia di Daniele è assurda – continua Roberto Visconti – perché l’epilogo è drammatico e noi stiamo usando questo dramma per mettervi in guardia. L’errore di Daniele è stato quello di non parlare con nessuno, né con noi né con il fratello. Bisogna condividere i problemi con le persone che mai vi tradiranno come i vostri genitori. Confidatevi con loro. Molte volte un peso che può schiacciare una persona, se condiviso, può diventare una piuma da soffiare via». Quella di Daniele è stata una trappola mortale nella quale può cadere chiunque. «Daniele – spiega Virginia Ciaravolo, autrice del libro – viene osservato da un predatore perfido che è avvezzo a frequentare social e siti d’incontri. Vede Daniele e comincia ad irretirlo ma siccome è un uomo, ha 64 anni, deve chiaramente immedesimare il personaggio in quello di una giovane ragazza. Costruisce quindi una falsa identità accanto alla quale ne costruisce altre e Daniele viene circondato. Lo mette su un otto volante: un giorno lo rende felice e un altro lo scaraventa all’inferno. Il libro racconta il fenomeno a 360 gradi, entra nella vita di Daniele affinché non ci possa essere mai più una famiglia come quella Visconti che piange un figlio». «Il consiglio che vi do - aggiunge Alessandro Politi, giornalista di Rai 1 che si è occupato della vicenda - è di non fidarsi di una persona che non ha il profilo verificato. È frequente truffare online ma si va dal perdere soldi alla vita, il vostro futuro». Gli studenti stanno attenti, alcuni hanno gli occhi colmi di lacrime, ma quasi nessuno se la sente di parlare quando si rivolgono a loro. Solo uno trova il coraggio di dare voce alla propria testimonianza quando viene chiesto se qualcuno si è trovato in una situazione simile a quella di Daniele. «Una ragazza mi aveva scritto – racconta tanto timidamente che nemmeno il microfono riesce ad amplificare la sua voce - ma pensandoci nel tempo ho capito che mi prendeva in giro. Anche la sua foto era finta, presa da Google o da qualche app».