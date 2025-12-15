Forlì, dalla guida con patente revocata al porto abusivo d’armi: quattro denunce

total artículos:

I Carabinieri della Compagnia di Forlì nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì quattro persone.

Denunciato un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge con valori tra lo 0,8 g/l e 1,5 g/l. La patente di guida è stata ritirata, per la successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre il veicolo affidato a persona idonea alla guida.

Denunciato un ulteriore automobilista per “guida con patente revocata”, l’autovettura, di sua proprietà, è stata sequestrata amministrativamente ai fini della successiva confisca.

Denunciato un giovane per “traffico di sostanze stupefacenti” poiché, sottoposto a controllo in una nota area frequentata da giovani assuntori, è stato trovato in possesso di circa 42 grammi di hashish già suddivisa in dosi, che è stata sequestrata penalmente;

Denunciato infine un uomo per “porto abusivo di armi” poiché, senza avere alcun titolo, veniva trovato in possesso di un fucile da caccia, di proprietà di un familiare.