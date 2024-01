Forlì, dal presepe di Carpena donazione ai Romiti

La solidarietà oltrepassa i quartieri più direttamente colpiti dall’alluvione. Con questo spirito ieri mattina Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, gli autori del grande presepe meccanico nell’area verde di Carpena, in via Magnani angolo via Brandi, hanno consegnato il ricavato (tolte le spese) delle visite all’opera nelle mani dei rappresentanti dell’associazione “Amici della Pio Squadrani” del quartiere Romiti, colpito dal disastro dello scorso maggio. La natività benefica è stata realizzata con la collaborazione del Comitato di quartiere di Carpena-Magliano-Ravaldino-Lardiano, a testimonianza della solidarietà tra zone diverse della città.

«Fino ad oggi abbiamo avuto circa di 1.300 visitatori – racconta Matteo Zannetti – siamo contenti dell’afflusso. Visto che si concludono le feste abbiamo deciso di consegnare la somma raccolta per beneficenza dai visitatori e dalla lotteria che avevamo organizzato. Quindi 1.400 euro all’associazione. Per quanto riguarda il presepe, è piaciuto: abbiamo avuto visitatori anche da Poggio Torriana, uno da Firenze. Il presepe rimarrà visitabile fino al 20 gennaio».

Alla consegna del simbolico assegno c’erano, oltre agli autori Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, il vice coordinatore del quartiere di Carpena-Magliano-Ravaldino-Lardiano, Giuseppe Iasiulo, il coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori, Maria Renna, presidente dell’associazione genitori della primaria “Pio Squadrani”.