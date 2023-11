Forlì. Dal ministero 28 milioni per il nuovo carcere in località Quattro

Il Comitato paritetico composto da Mit e Ministero Giustizia ha approvato un impegno economico per 166 milioni relativi a 21 interventi di edilizia penitenziaria. Il Governo Meloni sblocca interventi fermi da anni come la costruzione del nuovo carcere di Forlì, San Vito al Tagliamento e l’ampliamento di Brescia Verziano. Si tratta di interventi essenziali per aumentare la capacità ricettiva del sistema penitenziario italiano”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia. “Il sovraffollamento carcerario - sottolinea Delmastro - si affronta con l’edilizia penitenziaria e non con i soliti provvedimenti svuota carceri a cui ci hanno abituato i Governi passati che erodono la certezza della pena, aumentano l’insicurezza sociale e non affrontano strutturalmente il tema del sovraffollamento. Investire in sicurezza era un impegno assunto con gli italiani che oggi onoriamo”.

“Dopo le note vicissitudini con i relativi ritardi del progetto per il nuovo carcere di Forlì in località Quattro, si vede la luce in fondo al tunnel”, rimarca il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, rendendo noto lo stanziamento per il carcere forlivese di 28 milioni di euro da parte del ministero delle Infrastrutture. In dettaglio, il ministero guidato da Matteo Salvini “ha messo a disposizione oltre 166 milioni di euro per progetti di edilizia carceraria in tutt’Italia”, chiarisce il deputato romagnolo. E tra questi, rientra anche il carcere forlivese a cui sono destinati precisamente 27.804.617,70 euro, suddivisi su più annualità. Il tema della nuova struttura carceraria a Forlì è sentito particolarmente dal parlamentare della Lega: già nel 2018 si era attivato per sbloccare la situazione del nuovo carcere ferma da circa 15 anni. L’iter aveva poi subito un nuovo stop causato da una vicenda giudiziaria, risolta da una decisione assunta dal Consiglio di Stato nel dicembre 2022 e pubblicata qualche mese dopo. “Oggi possiamo mettere la parola fine al percorso accidentato di questo progetto che ha avuto inizio un ventennio fa- sottolinea quindi Morrone- Tempi biblici per un’opera imprescindibile per la città, non solo per quel che riguarda genericamente la sicurezza, ma soprattutto- conclude- per rendere migliori gli spazi detentivi e le condizioni di lavoro del personale della Polizia penitenziaria”.