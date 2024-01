Forlì, dai produttori scatole benefiche per gli alluvionati

Scatole con alcuni prodotti delle loro aziende da vendere per raccogliere fondi per aiutare gli alluvionati. La voglia di dare un sostegno concreto a chi ha subito danni, ha unito le forze di diversi produttori che hanno dato vita, già dalle settimane successive al disastro del maggio scorso, a una campagna che si è conclusa alla fine del 2023, con 700 box venduti in tutta Italia e un bilancio di circa 15mila euro già destinati ad alcune aziende e persone. «Io ho un’azienda agricola ai Romiti, in una zona non colpita dall’alluvione – racconta Giada Piraccini, titolare dell’azienda “I nani di Giada” – nella quale ho anche un punto vendita, con i prodotti della mia realtà e quelli dell’azienda artigianale dei miei genitori “Chef Service” dove fanno conserve bio. Ci è venuta l’idea di aiutare chi aveva subito dei danni e abbiamo deciso insieme di contattare altri fornitori e colleghi del settore, per chiedere se fossero interessati a mettere a disposizione i loro prodotti per creare delle box per raccogliere fondi da destinare ad aziende e persone danneggiate». Con “I nani di Giada” e “Chef Service” si sono uniti l’azienda agricola “I tirli” di Santa Sofia, “NeroFermento” di Ravenna e “Marè” di Cesenatico. «Siamo riusciti a fare tre tipologie di box – spiega Giada Piraccini –: una piccola da 30 euro, una media da 50 e una grande da 100, con all’interno uno o più prodotti di tutte le aziende coinvolte. Le avevo inserite nel mio shop on line come “I Nani di Giada” e spinto con il passaparola sui social. Alla fine ne abbiamo vendute quasi 700 in tutta Italia, una bella risposta. Ora abbiamo destinato i soldi ad aziende e persone che conoscevamo e che hanno subito danni. Dalla fine di maggio per due-tre settimane abbiamo destinato tutto il nostro tempo per realizzare queste box. A fine anno si è chiusa questa iniziativa, al termine della quale altre due aziende hanno voluto fare il loro regalo di Natale con le box alluvioni».