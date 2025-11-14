Forlì, dagli “Amici della Pieve una donazione per la pediatria dell’ospedale

L’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “G.B. Morgagni – L.Pierantoni” di Forlì, diretta dal dottor Enrico Valletta, ha ricevuto in dono dall’Associazione “Amici della Pieve ODV” di Pievequinta una nuova lampada per la fototerapia dei neonati che consentirà un significativo miglioramento nella qualità e velocità del trattamento e nell’attenzione al benessere dei piccoli pazienti.

Alla cerimonia di ringraziamento e consegna, accolti dal Direttore della Pediatria e dalla coordinatrice infermieristica del reparto, Michela Vestrucci, hanno partecipato alcuni soci degli “Amici della Pieve” , il dottor Roberto Martello per la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Forlì e la dottoressa Martina Spiga per la Direzione Infermieristica e Tecnica di Forlì.

Il dottor Valletta ha ringraziato l’associazione per aver voluto donare: «uno strumento necessario a trattare l’ittero dei neonati, in un’innovativa evoluzione tecnologica che mancava alla nostra dotazione. Grazie a questo gesto di significativo impegno finanziario, potremo velocizzare i tempi del trattamento, raddoppiare la superficie corporea esposta e, soprattutto, non separare il bambino dalla madre durante l’esposizione, in quanto il suo utilizzo è possibile anche durante le fasi di allattamento».

«”Antica Pieve” ha tra i suoi obiettivi, quello di organizzare eventi per la realizzazione interventi che siano volti al sostegno sociale ha dichiarato la presidentessa, Serena Savoia - l’idea di un’iniziativa a favore della pediatria dell’ospedale è sembrata naturale. Abbiamo concentrato tutte le nostre iniziative e le risorse disponibili per riuscire nell’intento che oggi, con grande soddisfazione, si è finalmente concretizzato».