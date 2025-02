Forlì, da settimane rubavano al centro commerciale: denunciati 15 giovani, 3 sono minorenni

I Carabinieri della Stazione di Ronco e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Forlì, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ed alla Procura dei minorenni di Bologna, ben 15 giovani, di cui tre minorenni, quali presunti responsabili di concorso in furto aggravato continuato.

I militari, a seguito di diverse segnalazioni e denunce presentate da esercenti del centro commerciale Punta di Ferro, hanno verificato che gli autori operavano in piccoli gruppi ed erano soliti ritrovarsi in una terrazza del centro commerciale, luogo in cui peraltro consumavano i generi alimentari di volta in volta rubati da alcune aree commerciali, peraltro sporcando l’area, con comportamenti irriguardosi verso chiunque provasse a riprenderli.

I Carabinieri hanno quindi sorpreso e identificato diversi giovani dopo avere asportato refurtiva - la maggior parte costituita da generi alimentari e capi di vestiario poi celati negli zaini e sotto i giacconi - ed oltrepassare le casse, dove venivano fermati dai militari che provvedevano a recuperare la merce per restituirla alle parti lese.

Inoltre, dalla loro identificazione e dal confronto con le testimonianze e le immagini dei sistemi di sorveglianza - che avevano immortalato altri episodi avvenuti dal dicembre scorso alle prime settimane di gennaio - è stato possibile risalire a diversi furti avvenute, di volta in volta, da alcuni componenti del gruppo. Nel corso delle attività, uno dei maggiorenni è stato trovato in possesso anche di due bombolette spray, utilizzate per imbrattare le mura di edifici, episodio per il quale è stato denunciato, nonché una dose di hashish.