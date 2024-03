Forlì, da oggi le uova di Pasqua dell’Ail

La solidarietà torna in piazza con le Uova di Pasqua dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma). La raccolta fondi, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, permette alle sezioni Ail di organizzare servizi di cura e assistenza per i malati di tumori del sangue, sostenere i reparti di ematologia e contribuire alla ricerca scientifica contro le gravi malattie ematologiche.

Ecco dove trovare le Uova di Pasqua Ail nei tre giorni: a Forlì alla sede Ail di viale Roma 88; in Piazza Saffi loggiato Municipio (venerdì e sabato) e al civico 36 lato Camera di Commercio (domenica); in piazzale Kennedy (sabato e domenica); alla coop “I Portici” di via Colombo, al Supermercato Famila di via Costa, 49 e a quello di Vecchiazzano in via del Cavone, 9; all’Iper Punta di Ferro (oggi e poi sabato 23 e domenica 24 marzo); a San Martino in Strada in piazzale della Pieve (sabato e domenica); all’ospedale “Morgagni Pierantoni”, piazza del Padiglione (fino a venerdì 29 marzo). A Forlimpopoli in piazza Pompilio e al Bennet Centro commerciale “Le Fornaci” via XXV ottobre. A Bertinoro in piazza della Libertà, piazza del Duca e Largo Cairoli (sabato e domenica); a Capocolle, presso la Chiesa via Bologna, 60 (domenica 24 marzo). A Santa Maria Nuova davanti al Margherita Panighina, in via Santa Croce 3.825 (il 24, 25 e 26 marzo). A Meldola, in piazza Felice Orsini - lato edicola (sabato e domenica). A Cusercoli, in Largo Matteotti (domenica). A Galeata, logge del teatro comunale (sabato 16 aprile). A Santa Sofia, in piazza Matteotti. A Rocca San Casciano, piazza Garibaldi, 8 (tabaccheria Leoni).