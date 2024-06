Una serata agitata quella di ieri in via Bonoli a Forlì. Verso le 21.20 una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta per un incendio sviluppatosi in un appartamento. La squadra ha operato per contenere e spegnere le fiamme che si erano sviluppate nel locale cucina. Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto nessuna persona e non si registrano feriti.