Forlì, crisi Gruppo 8, il Comune: “La priorità è la tutela di circa 4mila lavoratori del mobile imbottito”

Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Forlì, un incontro tra i rappresentanti confederali e di categoria Cgil, Cisl e Uil e Fillea, Filca, Feneal e l’Amministrazione comunale, con al centro il tema della tutela e qualificazione del settore del mobile imbottito, comparto strategico per l’economia del territorio.

“Il confronto - riporta una nota dell’amministrazione comunale - è parte di un percorso promosso dai sindacati a livello locale, con lo scopo di coinvolgere la Regione Emilia-Romagna, la Prefettura, gli enti locali e le associazioni di categoria, per difendere le imprese virtuose del settore, quelle che operano nel rispetto delle regole, dei contratti e dei lavoratori. Tutte le parti hanno sottolineato come l’incontro non fosse finalizzato alla gestione della vertenza in corso tra Sofalegname/Gruppo 8 e i lavoratori – una vicenda complessa che segue il proprio iter istituzionale – ma piuttosto alla costruzione di strumenti di prevenzione per evitare il ripetersi di situazioni simili.

L’amministrazione comunale ha espresso piena disponibilità a collaborare con i sindacati e tutti gli attori del territorio per promuovere un percorso condiviso di qualificazione del settore. Obiettivo comune: la tutela dei circa 4.000 lavoratori impiegati nel distretto forlivese, la salvaguardia del marchio territoriale e il sostegno a un comparto che vanta una forte vocazione all’export e rappresenta una delle eccellenze manifatturiere del territorio”.