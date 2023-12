Forlì, crescono i casi di stalking: “Prevenzione fondamentale”

Con l’aumento del triste fenomeno delle violenze sulle donne, crescono da parte delle persone offese anche le richieste di aiuto e la volontà di dotarsi delle nozioni base per difendersi e tutelarsi. Trovare professionisti in grado di fornire le informazioni e indicazioni corrette diventa fondamentale. La conferma della diffusione dei reati di stalking, atti persecutori, minacce e violenze, arriva dall’assemblea di Federpol Emilia-Romagna, dal 1957 punto di riferimento per i professionisti dell’investigazione, dell’informazione commerciale e della sicurezza: il 70% dei casi trattati riguarda lo stalking. «Anche a Forlì – conferma Andrea Galeotti, criminologo professionista e titolare dell’agenzia investigativa Intelligo – i casi crescono: noi abbiamo fatti due o tre episodi di stalking recentissimi per i quali abbiamo collaborato con i Carabinieri. Come agenzia riceviamo tantissime telefonate. La situazione è terribile: ci sono donne che ci chiedono anche di fare da scorta, cosa che noi non possiamo assolutamente. Le Agenzie possono arrivare fino a un certo punto. La prima cosa è denunciare il pericolo. Noi supportiamo le indagini e collaboriamo con Polizia e carabinieri». Negli ultimi anni sono aumentati i corsi di autodifesa per le donne, ma anche in questo caso Galeotti, che è anche full instructon di arti marziali, lancia un messaggio: «Riceviamo telefonate di donne che ci chiedono di insegnare loro a difendersi da un’aggressione con il coltello. E so che ci sono istruttori che promuovono corsi in tal senso: bisogna smetterla, perchè si danno false informazioni e pericolose. Le donne non si possono difendere da un coltello, il corso dovrebbe insegnare come non trovarsi in quella situazione, fare prevenzione, insegnare a non andare al “famoso” ultimo appuntamento con l’ex o di pensare di poter sfidare l’uomo, perchè quasi sempre si tratta di una persona è già andata oltre, non gli interessa più nulla della donna e vuole solo ucciderla».

L’articolo completo sul Corriere Romagna