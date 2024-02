Forlì, cresce la riabilitazione comunitaria

«Tutte le attività di Riabilitazione comunitaria sul territorio si svolgono da metà settembre a fine luglio, con almeno 40 giornate di operatività per ogni luogo e un totale di 1.000 ore di accoglienza e di servizio, rese a persone che hanno necessità di migliorare la propria funzione motoria e di avere un supporto di accoglienza ed ascolto vicino ai luoghi di vita». Non si contano più i Paesi nel mondo che hanno beneficiato e continuano a godere della “verve” formativa del dottor Germano Pestelli e della sua equipe di volontari: Albania, Macedonia, Moldova, Etiopia, Ghana, Gibuti, Guatemala, Perù, Giordania e Montenegro. Fortunatamente, l’ex primario di Medicina Riabilitativa al “Morgagni-Pierantoni” è anche grande profeta in patria: «A Forlì – precisa – siamo presenti in 4 realtà, corrispondenti a 2 sedi di quartiere e 2 Comunità parrocchiali, ma operiamo anche a Bertinoro e Predappio e stiamo studiando nuovi ambiti d’impegno nelle vallate». Il ragionamento su come avviare in loco attività riabilitative a basso costo, risale al 2012. Una mattina di settembre, Pestelli è invitato alla Festa dell’Ospitalità di Bertinoro dall’allora sindaco Nevio Zaccarelli. Il Balcone di Romagna vanta una tradizione antichissima in fatto di accoglienza. «In un contesto del genere, notoriamente sensibile e attento agli altri – ricorda il medico – proposi al sindaco di attivare un’esperienza di Rbc nel suo Comune: sarebbe stata la prima in Italia. Scegliemmo Santa Maria Nuova Spallicci». Pestelli riuscì a reclutare in pochi giorni ben 14 volontari da addestrare. Oltre che nella frazione bertinorese (il servizio è svolto all’associazione “Ricci e Matteucci”), l’ex primario e la sua equipe aiutano persone con disabilità croniche al Centro diurno della parrocchia di San Paolo, gestito dall’associazione “Paolo Babini”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fondazione Cassa dei Risparmi, senza dimenticare gli impegni settimanali legati ai progetti di Rbc (l’Oms l’ha ribattezzata Sibc, acronimo di “Sviluppo inclusivo su base comunitaria”) avviati all’ex scuola comunale di Barisano, in collaborazione con il Quartiere 4 coordinato da Roberta Dradi, nonché al centro diurno per anziani della parrocchia della Cava.

