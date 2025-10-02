Forlì, corteo per la Flotilla e per Gaza venerdì 3 ottobre

Venerdì 3 ottobre Cgil e sindacati di base hanno indetto lo sciopero generale “in difesa di Flotilla, per Gaza, per la Palestina”. A Forlì è previsto un corteo concentramento in piazzale Igino Lega (Campus Universitario) alle ore 9.30 e arrivo in Piazza Saffi, sotto il campanile di San Mercuriale, ore 10.30.

“Facciamo appello – indica la Segretaria Generale della CGIL Forlì-Cesena Maria Giorgini – a tutte le realtà del nostro territorio di aderire allo sciopero e partecipare alle manifestazioni, appello che rivolgiamo anche alle Istituzioni alle sindache e ai sindaci, ai consiglieri comunali e regionali, al presidente della Provincia, ai nostri consiglieri regionali e ai parlamentari locali; non c’è colore politico che ci possa dividere, l’arresto dei nostri concittadini della Flotilla e la questione Palestinese sono questioni di rispetto del diritto internazionale, di legalità e questioni prettamente e prioritariamente umanitarie. Facciamo appello alle Vostre coscienze, scioperiamo e scendiamo in piazza uniti.”

“La CGIL - termina la nota - lo aveva già annunciato nel documento approvato pochi giorni fa dall’Assemblea Generale: Sciopero Generale in caso di attacco o sequestro ai danni della Global Sumud Flotilla, degli aiuti umanitari e della suo equipaggio; nello stesso documento la CGIL ha ribadito la sua contrarietà a alle politiche di riarmo portate avanti anche dal governo italiano, questa corsa al riarmo è in netto contrasto con i valori della convivenza, della democrazia e della pace, contenuti nella nostra Carta Costituzionale”.