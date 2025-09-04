Forlì, corso gratuito di difesa personale per le donne al Parco Bertozzi

Dal 13 settembre a Forlì al Parco Bertozzi, sei appuntamenti dedicati alle tecniche di autodifesa per promuovere consapevolezza e sicurezza tra le donne. Parte il 13 settembre il corso gratuito di autodifesa “Donna sicura”, un’iniziativa pensata per promuovere la sicurezza personale e l’empowerment femminile.

Il corso, aperto a tutte le donne, con precedenza alle residenti del Quartiere 10, si propone di offrire strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo e aumentare la consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità.

Il percorso formativo si articola in due gruppi: uno dedicato alle giovani donne dai 16 ai 25 anni, che si terrà ogni sabato dal 13 settembre al 18 ottobre, dalle ore 16 alle 17; l’altro rivolto alle donne adulte, previsto ogni domenica dal 14 settembre al 19 ottobre, sempre dalle 16 alle 17. Ogni corso prevede un massimo di 20 partecipanti, per garantire un ambiente sicuro e un’attenzione personalizzata da parte degli istruttori.

Le lezioni si svolgeranno presso il Parco Bertozzi (ingresso in via Sillaro e in via Bertozzi) o presso la palestra della scuola elementare Livio Tempesta, in caso di maltempo. Le lezioni saranno condotte da professionisti esperti in tecniche di autodifesa e gestione delle situazioni critiche, si consiglia di indossare abbigliamento comodo, tuta o leggings, scarpe da ginnastica, tappetino e di portare con sé la propria acqua. L’iniziativa si propone non solo di trasmettere competenze pratiche e rafforzare la fiducia in sé stesse, ma anche di contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più attenta, solidale e preparata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Polisportiva Cava ginnastica con WhatsApp 351 7984009.