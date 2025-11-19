Forlì, controlli antidroga: hashish sequestrata in via Marsala e al Parco Urbano

Una operazione di contrasto alla criminalità svolta dalla Polizia di Stato a Forlì ha portato al sequestro di droga e alla segnalazione di due giovani alla Prefettura. Nel corso dei controlli del territorio sono state effettuate numerose verifiche nelle zone del centro, dell’area di corso Mazzini e Via Marsala e del Parco Urbano.

Durante le operazioni in nottata, i poliziotti delle Volanti hanno individuato un gruppetto di tre giovani italiani. Nel corso dei controlli due giovani sono stati trovati in possesso di hashish. In particolare, entrambi, manifestando evidenti segni di nervosismo, hanno deciso di consegnare spontaneamente dei piccoli involucri contenti hashish. I giovani, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura per valutare le sanzioni.

Durante un altro servizio svolto ieri sera alle 23, sempre i poliziotti delle Volanti hanno controllato un gruppo di otto giovani che si trovava nei pressi del Parco Urbano, già noti per pregressi fatti di microcriminalità, con piccoli precedenti per droga e rapine. Durante il controllo è stato rinvenuto un “pezzo” di circa 5 grammi di hashish che i giovani hanno subito disconosciuto ma che comunque è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. Tra i giovani controllati vi è un minore di quindi anni che è stato riaffidato ai genitori.