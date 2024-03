Forlì, Consulta agricola per aiutare il settore

Una Consulta agricola, dopo la riattivazione del Tavolo agricolo, per affrontare i problemi del settore. Marco Catalano, assessore comunale in quota Fratelli d’Italia con delega anche alle Politiche agricole, prosegue nell’impegno per incontrare il mondo agricolo, tanto importante per il territorio romagnolo e alle prese con diverse problematiche, economiche e strutturali.

Partendo dal confronto con gli operatori. «Bisogna parlare con loro di agricoltura: oggi lamentano la distanza tra chi li governa e il territorio. Per salvare l’agricoltura bisogna cercare soluzioni circa l’abbattimento del costo del denaro, come nel bando che il Comune ha portato avanti con il Consorzio fidi e con i continui confronti con la Camera di commercio, in modo che nessuno resti indietro. Oggi è necessario aiutare gli agricoltori nella distribuzione della catena del valore, non può continuare a succedere che chi produce non abbia reddito e chi vende guadagni. Bisogna cercare di capire come rivedere la distribuzione. L’agricoltura è il primo presidio fuori dalla città e garantisce cibo, lavoro e la manutenzione del territorio. Tant’è che gli agricoltori sono i custodi del territorio e non gli inquinatori».

Riflessioni che nascono dal confronto con gli agricoltori locali, anche dopo la riattivazione del Tavolo agricolo voluto proprio dall’assessore Catalano. «Il Tavolo è un luogo di ascolto generale composto anche da persone non rappresentate. Adesso voglio riaprire la Consulta agricola, tramite un confronto con le associazioni di categoria rappresentate a livello nazionale e i sindacati per un incontro reale e fattivo sulle problematicità dell’agricoltura, grande motore di tutta l’economia, specie in un territorio che è un’eccellenza a livello mondiale».

