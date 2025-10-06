Forlì, Conscoop festeggia i suoi 80 anni

Una celebrazione che ha unito storia, visione e impegno sociale: il Consorzio Conscoop ha festeggiato i suoi ottant’anni dalla fondazione (27 dicembre 1945) con una serata di gala tenutasi lo scorso 2 ottobre nella suggestiva cornice del complesso di San Giacomo a Forlì. L’evento ha richiamato una platea composta dalle 85 cooperative socie provenienti da tutta Italia, massimi rappresentanti delle Istituzioni e di Legacoop, oltre a professionisti, imprese e associazioni.

A guidare il pubblico in un “viaggio tra memoria, attualità e futuro della cooperazione” sono stati Serena Dandini e Dario Vergassola. L’apertura della serata è stata un toccante omaggio alle origini del Consorzio: l’attore Carlo Garavini ha letto una lettera immaginaria di Mario Boattini, primo presidente nel 1945, un messaggio di speranza e visione rivolto “ai posteri”. A tale eredità ha risposto l’attuale presidente, Monica Fantini, la prima donna a ricoprire questa carica nella storia del Consorzio. Fantini ha illustrato l’impegno attuale del Conscoop, focalizzato su innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale, elementi chiave che continuano a plasmare e migliorare il patrimonio urbanistico, infrastrutturale, artistico e sociale del Paese. L’attività del Consorzio, forte di importanti attestazioni internazionali, è stata anche ripercorsa nella mostra fonografica “Conscoop: 80 anni di noi”, allestita per l’occasione al San Giacomo.

La celebrazione è stata anche l’occasione per rinnovare il forte legame tra Conscoop e l’impegno sociale, testimoniato dalla consegna di tre importanti donazioni: a WeWorld Gvc, Ong che opera in Palestina dal 1992, con la presenza di Dina Taddia; alla Fondazione “Giulia Cecchettin”, per il suo lavoro di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che ha inviato un sentito video di ringraziamento da parte del presidente Gino Cecchettin; all’Istituto Oncologico Irst Irccs di Meldola “Dino Amadori”, con la consegna accolta dal direttore generale Cristina Marchesi.

Massimo Batani, direttore generale e consigliere delegato di Conscoop, ha evidenziato come gli ottant’anni siano «la conferma che la cooperazione, quando autentica e vocata all’innovazione, alla competenza e al progresso responsabile, sa generare lavoro giusto, sviluppo durevole e valore aggiunto per i territori dai quali non delocalizza». Monica Fantina ha aggiunto: «Dal 1945 a oggi, il Conscoop ha costruito con resistenza, coerenza, competenza e passione il suo pezzo di presente declinandolo sempre al futuro, pensando alle nuove generazioni. Questo anniversario è per noi un impegno per continuare a farlo, operando in chiave di concreta sostenibilità, il valore cooperativo che ci guida».

Tra le numerose autorità presenti, Gessica Allegni (assessora alla Cultura della Regione), Angelica Sansavini (assessora alle Politiche Abitative di Forlì), Enzo Lattuca (presidente della Provincia di Forlì-Cesena), e i massimi rappresentanti di Legacoop: Simone Gamberini (presidente Legacoop nazionale), Gianmaria Balducci (presidente nazionale Legacoop Produzione e Servizi) e Paolo Lucchi (presidente di Legacoop Romagna).