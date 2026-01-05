Forlì, confermata la calata della Befana il 6 gennaio: “Se nevica sarà ancora più suggestivo”

Anche se potrebbe scendere la neve, il 6 gennaio a Forlì è confermato l’evento finale di “Forlì che brilla 2025”, con la calata della Befana prevista intorno alle 16.15 dal Palazzo Comunale. La discesa, n collaborazione con i Vigili del Fuoco, è attesa nonostante le previsioni meteo e le possibili deboli nevicate sul territorio forlivese, fa sapere il Comune. L’appuntamento è a partire dalle 15 in Piazza Saffi. “Vedere la Befana calarsi dal Municipio con la Piazza imbiancata sarà ancora più suggestivo”, commenta l’assessora Andrea Cintorino. “Sarà un pomeriggio di festa all’insegna della magia data dalla neve che potrebbe accompagnare l’arrivo della Befana e la distribuzione di dolcetti ai nostri bambini. Vi aspettiamo tutti domani pomeriggio, per salutare insieme le festività e trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e dello stupore, con il naso all’insù”.