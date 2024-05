Forlì, Confcommercio replica ai lavoratori ex Crai

Alla vigilia del nuovo tavolo di crisi in Provincia previsto per domani, resta alta l’attenzione sui 23 lavoratori ormai ex Crai di via Balzella, passati sotto la direzione della società Mood Maison che però ha annunciato drastici tagli. Ieri i dipendenti avevano criticato la Confcommercio che aveva suggerisce ai sindacati di interpellare il gruppo Cia-Conad per poter assorbire la forza lavoro dell’ormai ex Crai all’interno delle sue strutture esistenti, con toni accesi: « Confcommercio è la prima a doversi assumere le responsabilità in quanto associazione di categoria di entrambe le aziende Crai e Mood Maison. Ad oggi, è stata manchevole in più occasioni». Oggi il direttore di Ascom Confcommercio, Alberto Zattini, ribadisce la posizione dell’associazione di categoria. «Da parte nostra c’è stata una proposta concreta alla soluzione della crisi aziendale – spiega –. Non capiamo dove stia il problema. L’associazione dei commercianti ha chiesto un impegno del gruppo Cia-Conad, così da riassorbire nelle sue strutture esistenti i 23 lavoratori. La proposta arriva da un’organizzazione territorialmente competente, come la nostra, l’unica che non è stata invitata al tavolo delle trattative, dove legittimamente ci sono le Confcommercio di Lugo e Cesena, che rappresentano la proprietà. Ai lavoratori vogliamo ricordare che il mondo è cambiato, per cui non capiamo queste accuse generiche al datore di lavoro, al quale viene imputato di non avere attivato non si sa bene cosa. Accuse che lasciano il tempo che trovano. La proposta di coinvolgere il gruppo Cia-Conad aveva e ha un unico obiettivo: quello di non disperdere le professionalità dei 23 lavoratori coinvolti, loro malgrado, in questa crisi aziendale. Se però come sembra, questa è la reazione di sindacati e lavoratori, ne prendiamo atto. Noi ci faremo carico di contattare nei prossimi giorni l’amministratore delegato di Cia-Conad per vedere se questa via è percorribile. Per ora è l’unica proposta in campo».