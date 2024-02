Forlì. Confcommercio presenta il programma per le elezioni: “L’Amministrazione che verrà deve avere coraggio”

“Osare, sperimentare, provare. L’Amministrazione che verrà deve avere coraggio”. E’ il monito di Confcommercio Forlì che si rivolge a tutti i candidati sindaci, in particolare quelli del capoluogo, in vista della tornata elettorale di giugno. L’associazione di categoria recentemente ha stilato un programma da sottoporre a chi si presenta per guidare la città nei prossimi cinque anni, in questi giorni sono partiti gli incontri con le forze politiche del centrodestra, mentre a breve il confronto avverrà anche con il candidato di centrosinistra Graziano Rinaldini. «Entrambi i candidati sono due persone valide, stimate e con un tasso qualitativo vantaggioso per la nostra città - dicono il presidente e il direttore di Confcommercio, Roberto Vignatelli e Alberto Zattini -. Due persone all’altezza e con una reputazione che li precede. Finalmente, in questi cinque anni dall’opposizione ho visto il nulla». Entrando nel merito del programma, tanti i temi toccati da Confcommercio ed «è significativo il fatto che non siano molto diversi rispetto a quelli del 2019», sottolinea Zattini. Al centro le piccole medie imprese del commercio e del turismo, per le quali è opportuno istituire un’unità di crisi. «Bisogna attivarsi affinchè la rete distributiva venga riequilibrata - spiega Vignatelli -. Oggi in città assistiamo a un forte decentramento dell’asse commerciale con altre forme di distribuzione. Dopo il Punta di Ferro è arrivato un parco commerciale civino al casello dell’autostrada che sta continuando a crescere a svantaggio del centro storico, con le nostre imprese che sono in difficoltà» . «In questi anni le pmi hanno registrato i danni maggiori, visto il frazionamento dei consumi e le amministrazioni non possono non occuparsene - fa eco Zattini -. Nell’ultimo periodo, nessuno lo fa presente, è saltato un numero di imprese pari a quasi 3 Electrolux, per fare un esempio. Non siamo qui ad incolpare nessuno, però qualcosa si deve e si poteva fare: ci voleva coraggio nel rivedere i progetti basandosi sulla necessità di garantire la salute pubblica. Ti accolli un rischio, ma se si vuole si può». Tra le proposte di Ascom ci sono la valorizzazione della promozione turistica, la necessità delle imprese e delle famiglie nell’ottenere i ristori che gli spettano dopo l’alluvione, lo snellimento della burocrazia, la sicurezza affiancando «l’Esercito alle forze dell’ordine» e rivedere l’accessibilità e la sosta in centro storico. «Ci preoccupa, come previsto dal piano aria della Regione, il fatto che la zona ztl debba essere estesa all’interno del perimetro del centro storico e individuata una zona pedonale non inferiore al 20% del perimetro complessivo - puntualizza Vignatelli -. Per Forlì sarebbe un disastro, visto il decentramento che è stato fatto. Non solo, è arrivato il momento di sperimentare forme di gratuità della sosta, visto che nei centri commerciali il parcheggio non si paga». “Da anni chiediamo che venga reso accessibile l’ultimo tratto di corso della Repubblica e allo stesso tempo venga battezzata un’area realmente pedonale, anche l’attuale giunta non ha avuto questa spinta» osserva Zattini. Poi c’è il capitolo collegamenti con le città limitrofe e per Vignatelli «servono infrastrutture moderne e veloci». Al voto anche i comuni del comprensorio per i quali Zattini lancia un suggerimento: «Bisognerebbe lavorare tutti affinchè i piccoli comuni non scompaiano e più volte abbiamo sollecitato la discussione. Le istituzioni devono aprirsi, unirsi e aggregarsi senza guardare troppo ai campanili visto che mancano i servizi essenziali in alcune realtà».