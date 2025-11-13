Forlì, condannato a due anni per maltrattamenti alla compagna

Si è concluso con una condanna a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia il processo a carico di un 30enne di origine straniera accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della giovane compagna italiana, madre della loro bambina. La decisione è arrivata ieri in Tribunale a Forli dove, al termine delle conclusioni processuali, la presidente Monica Galassi, con i magistrati a latere Federico Casalboni e Ramona Bizzarri, si è pronunciata con la sentenza di condanna, senza però riconoscere le aggravanti richieste dall’accusa (pm Emanuele Daddi). Secondo quanto emerso durante il dibattimento, la giovane neomamma avrebbe denunciato una lunga serie di episodi di maltrattamento da parte del compagno, tanto che quest’ultimo avrebbe detto alla donna di non volere diventare padre esplicitando di non volere la bambina. Litigi e discussioni che, dopo la nascita della piccola, si sono accentuati. Secondo quanto è stato riportato in aula, la vittima, che all’epoca dei fatti si trovava in una condizione di fragilità avendo dato alla luce da poco la figlia della coppia, ha raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche nel corso della relazione. L’imputato, difeso dall’avvocato Rossella Ceccarini del Foro di Forli-Cesena che ha sostenuto la tesi secondo cui non è stata provata la responsabilità penale durante il corso di tutto il processo, oltre a manifestare atteggiamenti aggressivi e denigratori, avrebbe smesso di contribuire alle spese quotidiane e di interessarsi della loro bambina, costringendo la giovane donna a chiedere aiuto ai familiari per avere maggiore supporto e a lasciare così la casa dove vivevano insieme. La donna, tra l’altro, si è costituita parte civile, affidando la sua difesa all’avvocato Veronica Bevacqua del foro Forli-Cesena. Il Tribunale, inoltre, ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, condannandolo non solo alla pena detentiva, ma anche al pagamento delle spese processuali e a un risarcimento di 3.000 euro a favore della vittima per i danni subiti. Entro 60 giorni verranno depositate le motivazioni che hanno portato alla sentenza di condanna.