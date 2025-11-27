Forlì, conclusi i lavori all’impianto fognario di viale Bologna

Si sono conclusi da qualche giorno i lavori di messa in sicurezza e sostituzione del vecchio impianto fognario a servizio di viale Bologna, in prossimità dei civici 80-100.

Il Comune di Forlì, grazie alle risorse stanziate dalla Struttura Commissariale con l’ordinanza 35/2024, ha realizzato un nuovo e più efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. L’opera, per un importo di € 150.000,00, rientra nel più complesso piano di interventi finanziati con fondi PNRR per la riduzione del rischio idrogeologico e la gestione di eventi meteorologici straordinari.

“I lavori si sono conclusi come da cronoprogramma - spiega l’assessore Giuseppe Petetta – in pratica abbiamo ricostruito il condotto fognario di collettamento delle acque piovane lungo viale Bologna, nel tratto ricompreso tra i civici 80 e 100, fino all’intersezione con via Padulli. In questa zona, infatti, la fogna bianca era caratterizzata da un diffuso ammaloramento causato dal cedimento del terreno dopo gli eventi alluvionali del 16 maggio 2023. I lavori sono stati eseguiti interamente in aree stradali, all’interno della pista ciclopedonale che si sviluppa lungo il lato nord di viale Bologna e a tratti su marciapiedi. Non appena maturano le tempistiche di assestamento degli scavi, procederemo anche con le opere di asfaltatura”.