Forlì, concerto di Natale ai Romiti con oltre 1.500 spettatori

A Santo Stefano, come da tradizione, il Villa Romiti si è vestito a festa per ospitare il grande “Concerto di Natale”, giunto alla ventiduesima edizione. Appena sei mesi fa, questo luogo, era l’epicentro dello stoccaggio degli aiuti per gli alluvionati. Era un continuo via vai di persone e famiglie che il 16 maggio avevano perso tutto al passaggio dello tsunami di acqua e fango. Il concerto è stato come ogni anno organizzato grazie alla collaborazione tra il Comitato di Quartiere Romiti, e la parrocchia Santa Maria del Voto e Oratorio San Filippo Neri. Un appuntamento di grande richiamo che, all’insegna della solidarietà e del più genuino impegno civico, che ha proposto uno straordinario pomeriggio musicale. La performance degli artisti è stata molto apprezzata ed applaudita dal numeroso pubblico presente ( oltre 1500 le presenze ), coinvolgendo i partecipanti che si sono lasciati avvolgere da melodie e voci davvero mirabili