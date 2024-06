Questa mattina verso le nove i Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti in via Para. Una Renault Kadjar guidata da una donna con a bordo il figlio di 9 anni è finita nel fosso ribaltandosi su un lato. L’auto procedeva in direzione Meldola ed è uscita di strada. Fortunatamente la donna e il figlio sono usciti autonomamente in attesa dei soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche gli operatori di Romagna Soccorso e i Carabinieri.