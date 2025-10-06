Forlì, commemorazione dei defunti: gli orari dei cimiteri comunali

A Forlì in occasione della commemorazione dei defunti il Cimitero Monumentale di via Ravegnana, da venerdì 29 ottobre a domenica 2 novembre, osserverà l’orario continuato dalle 7:30 alle 17:00 (suono campana), e saranno aperti il secondo cancello su via Ravegnana e il cancello di via Tripoli.

Da venerdì 29 ottobre a domenica 2 novembre il servizio navetta gratuito osserverà i seguenti orari: dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre saranno sospesi tutti i permessi di accesso con mezzi privati (comprese biciclette) e non potranno essere effettuati lavori all’interno del cimitero (sono ammessi esclusivamente gli interventi murari connessi alle operazioni di tumulazione e di polizia mortuaria in genere, non rinviabili).

Da venerdì 29 ottobre a domenica 2 novembre non potranno aver luogo gli interventi di pulizia straordinaria delle tombe private (periodo all’interno del quale non potranno essere introdotte scale o altri oggetti ingombranti o pericolosi).

I cimiteri comunali del forese automatizzati (Casemurate, Carpinello, Villagrappa, Ronco, Vecchiazzano e Forniolo) sono aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.