Forlì, ”come si guida sotto l’effetto di alcol e droghe?” Un tappeto esperienziale donato dal Rotary

Nei giorni scorsi il Rotary Club di Forlì – Distretto 2072, da sempre attento alle tematiche sociali e al mondo dei giovani, ha donato alla Polizia Stradale di Forlì-Cesena un tappeto esperienziale che, combinato con occhiali speciali, consente di capire in che condizioni ci si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo essersi drogati.

Il tappeto simula un percorso stradale e le vari insidie che possono essere presenti lungo di esso (segnaletica, ostacoli sulla sede stradale, panchine o altri oggetti a bordo strada...), mentre le lenti speciali fanno il resto e simulano la capacità visiva di chi ha bevuto o consumato stupefacenti: il risultato è di sicuro impatto emotivo sia per chi prova il percorso e per chi osserva, stimolando riflessioni sui rischi cui si espone se stessi e gli altri.

Il tappeto è stato consegnato al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, che ha ringraziato il Rotary Club di Forlì e la Presidente Paola Battaglia per la donazione ricevuta e l’entusiasmo da subito dimostrato nel contribuire a supportare la specialità nelle sue attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, che deve affermarsi come un valore culturale condiviso.

Il tema della “guida sicura” infatti richiede il contributo di ogni utente della strada, vulnerabile e non, nella consapevolezza che ognuno deve fare la propria parte per la sicurezza di tutti, non solo e semplicemente per evitare una multa.