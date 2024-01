Forlì, colto sul fatto mentre ruba 2mila chili di rame: 55enne arrestato

Lunedì scorso i Carabinieri della Stazione del Ronco di Forlì hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne pluripregiudicato per furto aggravato continuato di rame, in danno di una nota azienda del forlivese.

Per l’azienda non era la prima volta, il 31 dicembre e il 4 gennaio sono stati perpetrati altri 2 furti di cavi elettrici di rame per un danno complessivo di circa 8.000 euro, per i quali era stata presentata denuncia ai Carabinieri Già lo scorso 9 gennaio, l’uomo autore del furto era stato fermato dai carabinieri del Ronco nei pressi della ditta (presumibilmente prima di colpire) e, in quell’occasione, veniva solo identificato in quanto il suo veicolo era vuoto.

La notte del 15 gennaio è scattato l’allarme presso la ditta e i Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno bloccato il 55enne che, in poco più di 2 ore, aveva riempito il proprio veicolo con circa 2000 kg di rame per un valore complessivo di circa 5.000 uro.

A seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti, in suo possesso, un coltello (nella sua piena disponibilità), arnesi da scasso e 240 cinturini da orologio nuovi marca “Martini Alviero 1 classe” ancora dotati di pellicole protettive (valore circa 4.800,00 euro) - per questi rinvenimenti è stato denunciato per possesso di armi, possesso di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione.

A seguito della perquisizione presso la sua abitazione sono stati invece trovati 5 grammi circa di marijuana, per la quale è stato segnalato. Al termine delle formalità di rito e della convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.