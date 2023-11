Forlì. Cna: città ha bisogno di un’identità per rilancio commercio

“Negli anni Forlì si è caratterizzata sicuramente per grandi sforzi di investimento, forse ora è arrivato il momento di chiedersi non quanto si spende, ma come si spende”. Questa la presa di posizione di Cna a partire dal trend in calo del numero di imprese attive negli ultimi 10 anni, con un saldo negativo per 120 unità, il 10%. Dunque, “il commercio al dettaglio è uno dei settori più in difficoltà. Bene quindi investire per valorizzare le aree vocate al commercio come i centri storici”. Tuttavia, segnala Marco Lucchi responsabile di Cna Area Forlì città, “manca una visione di fondo che definisca l’identità di Forlì, per farla apprezzare ai forlivesi, ai cittadini delle città vicine, ai turisti”. La città è “bella e piena di imprenditrici e imprenditori capaci”, va però trovata “un’identità, raccontata e resa coerente in tutte le sue componenti”. Urbanistica, viabilità, eventi, cultura e promozione devono insomma “stare tutte insieme coerentemente in un unico progetto” e Forlì “deve ambire a trovare il proprio posizionamento, a partire dal panorama della Romagna”, così da valorizzare la città intera. A marzo di quest’anno, rileva il presidente di Cna Area Forlì città Davide Bellini, “abbiamo fornito al comune un documento in vista del nuovo Piano urbanistico generale, suggerendo una soluzione piuttosto chiara per il centro storico” da realizzare attraverso “azioni finalizzate a riqualificare spazi orizzontali e verticali” e “scelte di pedonalizzazione chiara”. Con un progetto chiaro e definito, gli imprenditori “saprebbero potenziarlo e utilizzarlo come un volano a beneficio di tutta la collettività”. Dunque, conclude, “piuttosto che domandarsi quanto si spenda per eventi, Natale, concerti, sarebbe utile chiedersi qual è la qualità di questa spesa e quale la sua finalità complessiva”. Perchè “un grande evento porta un risultato quando inserito in una strategia più ampia”.