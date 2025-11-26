Forlì, cittadini sentinelle del territorio, 844 segnalazioni al Comune in dieci mesi, in gran parte per abbandono di rifiuti

Cittadini sempre più attivi nel segnalare problematiche ambientali. I dati del 2025 relativi alle segnalazioni ambientali ricevute attraverso Rilfedeur, il servizio del Comune di Forlì che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate tramite web o app dedicata, raccontano di una collaborazione, quella tra cittadini e istituzioni, che funziona: dal primo gennaio al 23 ottobre sono state ricevute 844 segnalazioni, con una percentuale di presa in carico del 99,64%.

Un risultato che testimonia l’efficienza della collaborazione tra Comune di Forlì e Alea Ambiente nella gestione delle problematiche segnalate dai cittadini.

Nel dettaglio, delle 844 segnalazioni ricevute, 780 sono già state risolte, pari al 92% del totale, mentre 64 erano in corso di gestione. Un tasso di risoluzione che è frutto anche dei servizi programmati di raccolta rifiuti a terra, svuotamento cestini e spazzamento stradale, già in essere e programmati che prevedono passaggi ripetuti su tutto il territorio.

A fare la parte del leone, con 655 segnalazioni, sono i casi di abbandono dei rifiuti urbani, confermandosi come la problematica ambientale più sentita dai cittadini. Un fenomeno che continua a rappresentare una sfida importante per il decoro urbano e che richiede interventi costanti.

Al secondo posto si collocano le segnalazioni relative ai bidoni danneggiati con 59 casi, seguiti dalla presenza di rifiuti ingombranti abbandonati (36 segnalazioni).