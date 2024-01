“Forlì città 30? Faremo di tutto per evitarlo”. Ascom contro il modello-Bologna

Ascom Commercio di Forlì nettamente contraria al limite dei 30 all’ora sulla scia dell’iniziativa di Bologna. “Prendiamo favorevolmente atto delle dichiarazioni pubbliche del sindaco Zattini che ha definito ‘problematiche’ le ‘Città 30' - è la posizione del direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini - siamo preoccupati per i continui esborsi di cittadini e imprese dovute a multe per violazioni del Codice della Strada”.

“Vogliamo essere chiari - aggiunge Zattini -: non difendiamo certo i pirati della strada, né chi non tiene in alcuna considerazione la propria e l'altrui sicurezza. Siamo invece contro sanzioni per avere fatto pochi chilometri in più mentre sta andando al lavoro. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per evitare che Forlì e altre realtà del territorio diventino Città 30”.