Forlì, circonvenzione della figlia incapace: chiesti 3 anni per la madre

Dopo la condanna per maltrattamenti in famiglia in primo grado, ora in attesa dell’appello, rischia altri 3 anni di cella. Almeno questa è la richiesta della Procura nei confronti di una madre ultra 65enne, accusata di circonvenzione d’incapace nei confronti della figlia adottiva, che di anni oggi ne ha 30 e che vive in una casa rifugio.

Il caso che riguarda la famiglia forlivese deflagrò nel 2018 e ieri, nell’aula del giudice Federico Casalboni, si è avviata alla conclusione una seconda tranche rispetto al filone processuale principale già esaminato dal Tribunale collegiale.

Il fatto

La vicenda emerse quando marito e moglie vennero arrestati con accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni di una ragazzina straniera, arrivata in Romagna da minore. Ospite fin da piccola di un orfanotrofio, per lei Forlì ha rappresentato trovare una famiglia che non aveva mai avuto. Almeno fino all’adolescenza. Dopo era iniziato il suo calvario: venne investita da un veicolo a poca distanza da casa riportando ferite dilanianti. Lesioni per le quali, quelli che erano diventati i suoi genitori adottivi, avevano preso in gestione il risarcimento danni ottenuto dall’incidente: 2 milioni e 100mila euro. L’arresto avvenne perché ad un’assistente sociale, innescando indagini di polizia della Squadra Mobile, la ragazza ormai diventata giovane donna confessò di aver subito abusi sessuali da parte del padre adottivo e anche maltrattamenti in famiglia di cui era accusata la madre.

Il processo

Marito e moglie vennero arrestati. Anziché mettere a disposizione delle cure della figlia i soldi del risarcimento, erano imputati di averli investiti a loro nome nell’acquisto di una casa in Trentino e una villa nel Forlivese. Immobili che vennero pure sequestrati prima della condanna alla coppia, in primo grado, per violenza sessuale e maltrattamenti. Ora a giudizio, difesa dall’avvocato Wilmer Naldi, la madre deve rispondere di circonvenzione d’incapace. Nel periodo tra arresto e processo di primo grado, la Procura (pm Alice Lusa) punta l’indice contro la donna che avrebbe contattato la figlia, ormai non più residente con i familiari, per vederla e farle “produrre” un video e una lettera che la scagionasse dalle accuse di maltrattamenti. Ieri i aula per la donna è stata chiesta una condanna a 3 anni di reclusione. La difesa ne chiede l’assoluzione asserendo che i contatti avuti fossero finalizzati solo a far emergere la verità sull’accaduto e sulle vicende dell’arresto. La sentenza verrà pronunciata alla prossima udienza.