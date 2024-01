Forlì, ciclostazione: lavori in corso in piazzale Bandini

A Forlì lavori in corso in piazzale Ilario Bandini dove, già dalla prossima settimana, saranno ben visibili le pareti del fabbricato che ospiterà la nuova ciclostazione, punto di riferimento per chi utilizza la bicicletta nel tragitto casa/lavoro o vuole scoprire la città in chiave turistica, da inaugurare salvo imprevisti per la fine del mese di giugno. “Oltre a configurarsi come una zona di deposito biciclette protetta e capiente a servizio dei pendolari della stazione e un punto di partenza per visitare la città lungo il rettilineo del Miglio Bianco – spiega l’assessore Giuseppe Petetta - la ciclostazione ospiterà la nuova biglietteria di Start Romagna e una ciclofficina autonoma con colonnine di ricarica per le biciclette, un sistema di gonfiaggio e attrezzi base utili per chi si sposta sulle due ruote. Non solo, la nuova ciclostazione rappresenterà un presidio e un luogo strategico per la piena fruibilità dell’area”. Resterà operativa, in piazzale Martiri d’Ungheria, la postazione di bike sharing così da completare la rete di servizi e infrastrutture in zona stazione dedicati alle due ruote.