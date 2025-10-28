Forlì, “ci consegni l’oro e il denaro”: la signora non ci casca e fa arrestare i due finti Carabinieri

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Forlì ha arrestato in flagranza due giovani che avevano appena consumato una truffa a danno di una signora con la tecnica del finto carabiniere.

La donna è stata contattata da un uomo che, qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine le chiedeva di elencare l’oro ed il denaro custoditi in casa perché i Carabinieri dovevano compararli con altri monili in oro rinvenuti all’interno di un veicolo Suv di colore nero fermato poco prima a Ravenna, di proprietà del marito.

La donna aveva subito altri tentativi di truffa - che era riuscita a sventare - ed ha contattato il figlio che subito ha allertato la Questura. I poliziotti della Squadra Mobile, in borghese, sono intervenuti ed hanno appreso del tentativo di truffa.

La donna ha trattenuto al telefono il “telefonista” che chiedeva insistentemente alla vittima di preparare gli oggetti perché a breve sarebbe passato in casa un collega per ritirare il tutto. La donna ha apparentemente assecondato il telefonista ed ha preparato una scatola con monili, riponendola dentro una borsa in attesa dell’arrivo del “finto” carabiniere.

Quando si è presentato il finto carabiniere, presentandosi come maresciallo e dicendo che era stato incaricato di ritirare i preziosi, la donna gli ha consegnato la borsa e mentre il finto maresciallo tentava di uscire dall’appartamento, i due poliziotti lo fermavano, recuperando la borsa e restituendola alla donna.

I poliziotti della Squadra Mobile, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato anche il complice del finto maresciallo, rimasto all’interno di un’autovettura che aveva accompagnato il complice.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati altri monili e preziosi che erano stati prelevati nella mattina stessa a Bologna. Il finto maresciallo ed il complice autista sono stati arrestati in flagranza per tentata truffa aggravata e ricettazione. All’esito della convalida il GIP, alla luce dei precedenti e del pericolo di reiterazione del reato, ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno e la misura dell’obbligo di dimora a Napoli e di presentazione alla Polizia per l’altro.