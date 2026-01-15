Forlì. Chiusura della scuola “Manzoni”, il Pd attacca: «Una decisione sbagliata»

La parola “fine” sulla storia della scuola primaria “Alessandro Manzoni” è arrivata lunedì scorso, durante una conferenza stampa in cui il sindaco Gian Luca Zattini e gli assessori Paola Casara e Vittorio Cicognani hanno confermato la chiusura definitiva del plesso. Una conclusione che il gruppo consiliare del Partito Democratico definisce «un esito scontato di un teatrino durato due mesi», denunciando una gestione della vicenda che avrebbe calpestato il dialogo con le famiglie e le esigenze del territorio.

Secondo i dem, la narrazione di un percorso partecipato comunicata dall’assessora Casara sarebbe priva di fondamento. La decisione di chiudere la scuola sarebbe stata assunta mesi fa, in solitaria, e comunicata inizialmente con una nota stampa proprio a ridosso delle iscrizioni. «Gli incontri con le famiglie sono stati frettolosi e tardivi – attacca il Pd –. L’Amministrazione non ha mai realmente preso in considerazione l’idea di tornare sui propri passi. La chiusura viene oggi imposta dall’alto su un territorio non informato, non coinvolto e profondamente contrario».

Il punto più critico dello scontro riguarda le motivazioni dello stop. Il sindaco Zattini ha fatto leva sulla sicurezza di bambini e personale, ma l’opposizione non ci sta. La tesi del Pd è che la sicurezza si sarebbe potuta garantire semplicemente completando l’intervento di recupero originariamente previsto. La vera ragione, secondo i consiglieri di minoranza, sarebbe economica: «La verità è che la Giunta, dopo aver perso i fondi del Pnrr, ha deciso che la “Manzoni” non era più una priorità. Hanno rinunciato a investire fondi propri per risparmiare a spese dei cittadini».

Le conseguenze per il quartiere si preannunciano pesanti. Un’area che conta oltre 10mila abitanti perde il suo ultimo presidio educativo e sociale. Il Pd sottolinea i rischi logistici del trasferimento delle sezioni in viale Italia: dal traffico congestionato, «una zona già satura che vedrà aumentare il caos negli orari di punta»; alla sicurezza stradale, con «difficoltà negli attraversamenti pedonali e carenza di parcheggi, dai Trasporti, con dubbi sulla tenuta del servizio navetta promesso dal Comune nel lungo periodo.

Infine, resta il nodo del “dopo”. Se inizialmente si era parlato di un recupero legato al progetto dell’ex Eridania, le ultime dichiarazioni della Giunta sembrano virare verso l’abbattimento. «Regna la confusione più totale – conclude il Gruppo Pd. «L’impressione è che sindaco e assessori non abbiano alcuna idea, preparando il terreno per l’ennesima pagina di abbandono e non governo del territorio».