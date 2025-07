Forlì, chiesti interventi contro il degrado del polisportivo “Giulianini” FOTOGALLERY

Campi da tennis e da Beach volley inutilizzabili, spogliatoi calcio in cui piove dentro tanto che i fruitori sono “costretti” a utilizzare quelli destinati alla palestra e poi erba alta in diverse aree del polisportivo. Viene descritta così la situazione in cui versa il Polisportivo comunale Giulianini a Villafranca. Un impianto sportivo profondamente danneggiato durante l’alluvione del 2023 ma che già durante l’amministrazione Balzani era al centro dell’attenzione per lo stato in cui versava tanto che, già allora, fu oggetto di un progetto di riqualificazione mai terminato che inizi con la messa in sicurezza dell’area ludica dedicata ai bambini. La necessità di intervenire è emersa anche durante l’ultima assemblea pubblica del Comitato di quartiere durante il quale è emerso anche che l’impianto sportivo è stato, nuovamente, teatro di alcuni atti vandalici. Sul resto della palestra, infatti, sarebbero comparse scritte sui muri tanto che il gestore del Polisportivo avanzerà al Comune la richiesta di poter installare telecamere di sicurezza per disincentivare ulteriori simili episodi. Alcuni lavori sono in realtà partiti. Il mese scorso, infatti, è stata realizzatala la nuova recinzione dei campi da tennis e beach volley ma rimane da capire se questa sarà di intralcio quando inizieranno gli interventi per recuperare le aree e renderle nuovamente fruibili. Anche il campo da basket avrebbe bisogno di interventi di riqualificazione dal momento che è privo di tabellone da oltre un anno ed anche la pavimentazione è stata ulteriormente rovinata dalle esondazioni del 2023. Lavori che vengono chiesti a gran voce anche per rilanciare la struttura e favorirne la sua frequentazione. Recentemente è stato riaperto il bar del Polisportivo e ciò ha consentito di assicurare nuovamente un punto di aggregazione per il quartiere. Poco più di un anno fa, nel marzo del 2023, si è festeggiata la conclusione dei lavori di ripristino della palestra che, dopo gli interventi, è stata omologata dalla Federazione di Pallavolo rendendola utilizzabile anche dalle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.