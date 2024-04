Forlì. Cgil e Uil annunciano lo sciopero per giovedì, alle 16 flash mob in piazza Morgagni

Cgil e Uil annunciano lo sciopero generale per giovedì 11 aprile: quattro ore in tutti i settori privati, otto per i settori legno, lapidei, cemento e laterizi per chiedere al governo e al sistema delle imprese di perseguire le azioni necessarie per arrivare a zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello di sviluppo e di fare impresa. “Nel 2023 - spiegano i sindacati - 13 persone hanno perso la vita sul lavoro mentre sono stati registrati 6.800 infortuni. Giovedì alle 16 ci ritroveremo in piazza Morgagni a Forlì insieme a lavoratori e lavoratrici per ribadire la necessità di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.