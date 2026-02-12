Forlì-Cesena. Verso le elezioni, il presidente Lattuca tenta il bis in Provincia : «Vogliamo completare l’opera»

Non è solo una questione di continuità, ma di «completare l’opera». Enzo Lattuca ufficializza la sua candidatura per un secondo mandato alla guida della Provincia, forte di un quadriennio che ha visto l’ente di piazza Morgagni tornare protagonista, tra la gestione dei fondi Pnrr e la sfida della ricostruzione post-alluvione.

Il punto di partenza è il recupero da parte dell’ente di un’efficienza amministrativa che sembrava perduta dopo le riforme degli anni passati. «Sono soddisfatto del lavoro di questi quattro anni, il sostegno dei colleghi sindaci mi ha convinto ha proseguire su questa strada anche per il prossimo mandato - esordisce Enzo Lattuca -. Abbiamo rimesso in pista la Provincia grazie a una solida capacità di amministrazione e all’impronta impressa dai consiglieri, dai nostri dirigenti e dai dipendenti. Oggi l’ente funziona: siamo uno dei pochi territori che sta correndo sui progetti del Pnrr che, a cascata, hanno avuto una ricaduta anche sull’edilizia scolastica».

Proprio le scuole rappresentano il fiore all’occhiello della gestione uscente. «Stiamo vivendo una stagione di interventi senza precedenti - prosegue il presidente -. Il 2026/2027 sarà il primo anno scolastico in cui non avremo più il problema della carenza di spazi. Da quel momento, potremo smettere di rincorrere le emergenze e concentrarci esclusivamente sulla qualità degli ambienti».

Il tema dominante, anche dopo la scadenza del mandato, resta però l’alluvione. La Provincia si è trovata in prima linea, gestendo centinaia di milioni di euro di interventi, specialmente in collina a seguito degli eventi franosi del maggio 2023. «Siamo a metà dell’opera - spiega Lattuca -. Ora entriamo nella seconda fase: non solo completare la riparazione dei danni, ma lavorare sulla riduzione del rischio e sul completamento delle infrastrutture. In questo senso il 19 gennaio è già in programma un incontro alla presenza anche del commissario Fabrizio Curcio».

I numeri danno ragione alla strategia finanziaria: il debito provinciale è sceso da 40 a 24 milioni di euro, per arrivare nel 2028 a 20 milioni. «Questo maggior respiro ci permetterà di intervenire con più decisione sulla manutenzione ordinaria delle strade, spesso in passato penalizzata dalla scarsità di risorse - dice il presidente -. Oltre a ciò, per il prossimo futuro, continueremo a mantenere alta la guardia sulle infrastrutture principali e a rafforzare il ruolo che la Provincia ha ritrovato per la coesione di tutti i 30 comuni. Sottolineo che il Consiglio provinciale si è espresso all’unanimità in più occasioni, sintomo che si può lavorare insieme andando oltre le bandiere per l’interesse del nostro territorio. Infine, l’obiettivo per i prossimi quattro anni sarà anche quello di far diventare la Provincia punto di riferimento».

Solo qualche giorno fa, il centrodestra ha ufficializzato la candidatura alla presidenza di Francesca Pondini, sindaca di Galeata. Le elezioni per la Provincia, non coinvolgendo direttamente i cittadini, non avranno un campagna elettorale tradizionale. Sull’avversaria Lattuca commenta: «Come è giusto che sia anche il centrodestra ha trovato la sua candidata, quattro anni fa aveva dato la sua disponibilità il collega di Predappio. In diversi non se la sentono di affrontare una sfida così complessa in questo momento».