Forlì-Cesena, sostegno ai Comuni per il trasporto scolastico

Approvati i criteri per la ripartizione di 157.500 euro, a sostegno dei Comuni, destinati al trasporto scolastico. Negli ultimi tre anni scolastici, attraverso questo specifico canale di finanziamento, la Provincia ha corrisposto alle amministrazioni comunali del territorio 522mila euro da destinare al trasporto degli studenti. La distribuzione delle risorse avverrà secondo i criteri di priorità: trasporto riservato ad alunni disabili, Comuni del territorio provinciale che effettuano il servizio di trasporto scolastico con popolazione fino a 15mila abitanti e numero complessivo degli alunni trasportati, dei costi sostenuti per il servizio e fasce altimetriche di appartenenza dei Comuni, avendo a riferimento le tre fasce Istat montagna, collina, pianura al fine di sostenere i territori montani e collinari. Per la fascia montana hanno ricevuto un contributo i Comuni di Bagno di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto per circa 41mila euro a fronte di 355 studenti che usufruiscono del trasporto. Sono circa 87.500 euro i fondi erogati per la fascia collinare destinati ai Comuni di Borghi, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, a fronte di 1.212 studenti che utilizzano il trasporto scolastico. In pianura il contributo complessivo stanziato è di 29mila euro per Bertinoro, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli tenendo conto che 854 studenti usufruiscono del servizio.