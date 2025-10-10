Forlì-Cesena, sei progetti di sviluppo per l’Appennino contro lo spopolamento

BOLOGNA. Rilanciare i servizi scolastici, sanitari e di mobilità in Appennino nelle aree interne. L’Emilia-Romagna accetta la scommessa della strategia nazionale aree interne (Snai) approvando la candidatura delle aree Appennino Parma est, Appennino forlivese e cesenate e Appennino modenese che hanno presentato i rispettivi progetti di sviluppo. Nel dettaglio, informa la Regione, si tratta di 11 interventi per il Parmense, sei per la montagna forlivese e cesenate e nove per il modenese. Ciascuna area disporrà di un finanziamento di circa quattro milioni di euro di risorse nazionali. Per l’Appennino modenese 4,3 milioni (329.000 di cofinanziamento locale) per nove interventi nei Comuni di Fiumalbo, Montecreto, Prignano sulla Secchia, Palagano, Zocca e l’Unione dei Comuni del Frignano. Nell’Appennino forlivese e cesenate sono sei gli interventi per un investimento di quattro milioni di euro che riguardano gli istituti comprensivi di Predappio e di Sarsina come capofila della rete, l’Ausl Romagna e il Comune di Civitella di Romagna. Salute e istruzione sono al cento degli 11 progetti per l’Appennino Parma Est, grazie al finanziamento nazionale di quattro milioni. Spettano all’Unione montana Appennino Parma est, all’Istituto di istruzione secondaria Carlo Emilio Gadda, all’Ausl Parma e al Comune di Berceto. Come spiega l’assessore regionale al Bilancio, Davide Baruffi, «tutti gli interventi puntano a contrastare lo spopolamento, accrescere l’attrattività del territorio e la qualità della vita per chi risiede e lavora in Appennino, potenziare le infrastrutture e promuovere la sostenibilità ambientale. Intendiamo così valorizzare, grazie alle risorse disponibili e al lavoro di rete degli enti locali e di tutti i soggetti interessati, progetti innovativi capaci di cogliere le potenzialità dei territori e le capacità delle comunità e dei giovani del luogo».