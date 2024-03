Forlì, Cesena, Rimini. Prevenzione eventi climatici. Online il bando per contributi a fondo perduto

FORLI’. È online il bando per la concessione di contributi alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini per contrastare gli effetti di calamità naturali e del cambiamento climatico. La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato un bando a sostegno delle MPMI - micro, piccole e medie imprese - delle province di Forlì-Cesena e di Rimini che fanno investimenti/interventi a protezione della propria attività da eventi avversi di tipo calamitoso, causati da piogge alluvionali, inondazioni ed esondazioni, siccità, gelate, nevicate, vento. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di investimenti e azioni per la protezione delle persone e dei beni aziendali e per la continuità dell’attività imprenditoriale. La domanda di contributo può essere trasmessa, esclusivamente in modalità telematica, dalle 10 del 19/03/2024 alle 14 del 28/06/2024.