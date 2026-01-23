“Forlì-Cesena per la Cultura 2028”: una vetrofania per gli esercizi del centro storico

A pochi giorni dall’individuazione da parte del Ministero della Cultura di “Forlì-I sentieri della bellezza” tra i dieci progetti finalisti per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2028”, è partita la macchina organizzativa in vista dell’audizione pubblica del prossimo 26 febbraio.

“In questi giorni - spiega il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno - ci siamo subito attivati per mettere in moto la macchina organizzativa funzionale alla progettazione dell’audizione, sia dal punto di vista tecnico che popolare. In questo senso, oltre a rapportarci con il gruppo di lavoro e la project manager, Francesca Bertoglio, abbiamo avviato una serie di iniziative volte a rafforzare lo spirito di comunità, la portata e il valore della candidatura tra la comunità locale e il tessuto economico cittadino. Questo perché il percorso di candidatura è prima di tutto un’occasione di crescita e una leva di sviluppo economico, capace di generare importanti opportunità di benessere individuale e collettivo. Siamo partiti da un gesto simbolico ma comunque significativo, volto a far emergere questi valori e stimolare la partecipazione e l’entusiasmo tra i forlivesi. Abbiamo realizzato una vetrofania riportante il logo ″Forlì-Cesena per la Cultura 2028″ e i colori della candidatura, da applicare sulle vetrine di negozi, pubblici esercizi, bar, ristoranti e attività di pubblico interesse di tutto il centro storico. Nei prossimi giorni le consegneremo nelle attività con l’aiuto di alcuni volontari, ma saranno anche ritirabili presso l’ufficio IAT del Comune di Forlì, sotto il loggiato del Municipio, in Piazza Saffi 8. Si tratta di un piccolo tassello – aggiunge il vicesindaco – che si innesta in un mosaico più grande e complesso di azioni di coinvolgimento della città di Forlì per rafforzare un percorso virtuoso di coinvolgimento della città e del territorio.”

L’iniziativa coinvolgerà nei prossimi giorni anche il territorio del Comune di Cesena.