Forlì-Cesena, Li Bergolis nuova presidente di Cna Estetica

Patrizia Lucia Li Bergolis è la nuova presidente portavoce del settore Estetica di Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena. Una figura che copre un ambito strategico di rappresentanza dell’imprenditoria, perché come rivelano le indagini condotte dall’ufficio studi di Cna Nazionale, il settore dell’estetica continua a registrare una domanda solida pur nel quadro di generale incertezza che ha caratterizzato negli ultimi anni l’economia. Nella provincia di Forlì-Cesena sono attive oltre 320 imprese di estetica, a cui si aggiungono numerose figure che esercitano attività di onicotecnica (non configurabili nella legge1/90 che regola l’attività di estetica) e centri spa. Con una dimensione ridotta (2,1 addetti per impresa), al netto della contrazione corrispondente al periodo della pandemia, nell’ultimo decennio queste imprese hanno conosciuto uno sviluppo superiore rispetto a quello dell’intero sistema produttivo nazionale in termini di occupazione e fatturato. Nota dolente è ancora il tasso di irregolarità/abusivismo che nel settore del beauty risulta essere del 27,6%, rispetto alla media nazionale del 14,4%. Li Bergolis, dopo l’apertura di un primo centro estetico a Cesena nel 2013, a cui è seguita quella di un salone di acconciature nel 2016 e di un successivo centro estetico, ha continuato a sviluppare negli anni la propria attività in un settore da sempre molto dinamico e in continua evoluzione. “Sono onorata di assumere la rappresentanza di un settore così vivace e al centro di numerosi cambiamenti rispetto ai quali gli operatori sentono la necessità di formarsi e aggiornarsi costantemente” afferma la neoeletta presidente.