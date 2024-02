Forlì, Cesena, Faenza e Ravenna-Lugo. Alluvione, arrivano gli sportelli di assistenza per velocizzare i rimborsi

FORLI’. Il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, accelera sull’erogazione dei contributi per imprese e famiglie romagnole colpite dall’alluvione. Da marzo saranno infatti attivi per tre giorni alla settimana degli sportelli di assistenza per cittadini, tecnici e periti a Forlì, Cesena, Faenza, e Ravenna-Lugo. Forniranno supporto per la compilazione e la presentazione delle domande di contributi. Più nel dettaglio, forniranno assistenza e consulenza per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni e per la redazione delle perizie asseverate a favore dei tecnici abilitati, utili per la compilazione e l’inoltro delle domande di contributi da parte di famiglie e imprese tramite la piattaforma informatica Sfinge della Regione Emilia-Romagna. Gli sportelli di assistenza saranno composti da personale della Struttura commissariale e tecnici di Invitalia, l’Agenzia del ministero dell’Economia che si occupa della fase istruttoria di secondo livello. Il provvedimento vine preso «in seguito alle risultanze emerse nel corso delle attività svolte a Ravenna, Forlì e Bologna la settimana scorsa», spiega la Struttura commissariale. Confronti tecnici promossi dallo stesso commissario per fornire ai tecnici degli Enti locali e ai periti di tutti gli Ordini professionali «precise indicazioni su come gestire le istruttorie e impiantare le perizie, per agevolare e velocizzare la ricostruzione privata sul territorio emiliano-romagnolo». Analoghi incontri verranno condotti nelle prossime anche nei Comuni alluvionati della Toscana e delle Marche.

«Le ultime misure adottate- conclude la Struttura commissariale- testimoniano ancora una volta l’intento primario di procedere, nel pieno rispetto della legalità e con tempi celeri, al ristoro di tutti i danni subiti da famiglie e attività produttive, tramite le risorse economiche che sono già nella disponibilità».

De Pascale soddisfatto

«Fin da luglio avevamo chiesto alla struttura commissariale di essere fisicamente presente sul territorio». Il sindaco di Ravenna, e presidente della Provincia, Michele De Pascale accoglie «con favore» l’annuncio. Il tutto, rimarca il primo cittadino, «anche alla luce delle numerose complessità e della pesante burocrazia legata all’espletamento delle pratiche necessarie». Si tratta dunque di «una risposta concreta alle tante richieste e disagi manifestati». In particolare per la provincia di Ravenna, aggiunge il sindaco, «avevamo chiesto di includere come sede di sportello non solo Ravenna e Faenza, ma anche Lugo, perché la Bassa Romagna è indiscutibilmente uno dei territori più colpiti di tutta la Romagna per quello che riguarda l’alluvione; e tale richiesta è stata accolta». Alla Struttura commissariale, conclude, «abbiamo naturalmente offerto alla struttura commissariale la massima disponibilità di supporto logistico e nei prossimi giorni saranno definiti tutti i dettagli».