Forlì-Cesena, conciliare vita e lavoro: sottoscritto un protocollo d’intesa con l’agenzia regionale

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì ha sottoscritto questa mattina, nell’Ex Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, un Protocollo d’intesa sulla conciliazione vita e lavoro tra l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna e le consigliere di parità della Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito di un convegno dedicato all’occupazione femminile e agli strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro. Promossa con il patrocinio della Provincia, l’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti, sindacati, imprese e cittadinanza, confermando l’interesse e l’urgenza di affrontare queste tematiche che i ritmi di vita hanno reso sempre più cruciali. “La firma del Protocollo, con il quale il Comune di Forlì ribadisce e rafforza la propria responsabilità istituzionale nella lotta contro le diseguaglianze di genere, rappresenta uno strumento concreto verso una società più equa e inclusiva” - ha dichiarato l’assessora Andrea Cintorino. “Promuovere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro significa sostenere le famiglie, tutti i lavoratori e in particolare le donne, ribadendo il loro diritto a un’esistenza equilibrata tra responsabilità professionali e vita privata. L’obiettivo è costruire una comunità più equa, inclusiva, dove il divario occupazionale di genere possa finalmente ridursi e dove ogni cittadino possa sentirsi sostenuto nelle sfide quotidiane”.