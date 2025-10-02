Forlì-Cesena, conciliare vita e lavoro: sottoscritto un protocollo d’intesa con l’agenzia regionale

Forlì
  • 02 ottobre 2025
Da sinistra verso destra: Novella Castori, supplente consigliera di parità della Provincia di Forlì-Cesena, Carla Castellucci, consigliera di parità della Provincia di Forlì-Cesena, Alessio Tomei, assessore Pari Opportunità Comune di Savignano sul Rubicone, Giorgia Macrelli, assessora Pari Opportunità Comune di Cesena, Andrea Cintorino, assessora Pari Opportunità Comune di Forlì, Annamaria Diterlizzi, Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna
L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì ha sottoscritto questa mattina, nell’Ex Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, un Protocollo d’intesa sulla conciliazione vita e lavoro tra l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna e le consigliere di parità della Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito di un convegno dedicato all’occupazione femminile e agli strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro. Promossa con il patrocinio della Provincia, l’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti, sindacati, imprese e cittadinanza, confermando l’interesse e l’urgenza di affrontare queste tematiche che i ritmi di vita hanno reso sempre più cruciali. “La firma del Protocollo, con il quale il Comune di Forlì ribadisce e rafforza la propria responsabilità istituzionale nella lotta contro le diseguaglianze di genere, rappresenta uno strumento concreto verso una società più equa e inclusiva” - ha dichiarato l’assessora Andrea Cintorino. “Promuovere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro significa sostenere le famiglie, tutti i lavoratori e in particolare le donne, ribadendo il loro diritto a un’esistenza equilibrata tra responsabilità professionali e vita privata. L’obiettivo è costruire una comunità più equa, inclusiva, dove il divario occupazionale di genere possa finalmente ridursi e dove ogni cittadino possa sentirsi sostenuto nelle sfide quotidiane”.

