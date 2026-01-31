Forlì-Cesena, cassa integrazione: cresce quella straordinaria

I numeri dell’Inps sul 2025 scattano una fotografia in chiaroscuro per l’economia di Forlì-Cesena. Se a prima vista il totale delle ore di cassa integrazione autorizzate (3.748.338) sembra segnare il passo con un timido +0,2% rispetto all’anno precedente, la stabilità è solo una facciata. Sotto la superficie, la natura degli ammortizzatori sociali utilizzati rivela un tessuto produttivo che sta scivolando dalla difficoltà passeggera alla crisi strutturale.

Il dato che preoccupa maggiormente sindacati e osservatori è quello della cassa integrazione straordinaria. Con 1,65 milioni di ore e un incremento del 16,3% sul 2024, il ricorso a questo strumento certifica che per molte imprese locali non si tratta più di “aspettare che passi la tempesta”, ma di affrontare riorganizzazioni pesanti, esuberi e crisi di lunga durata.

Il quadro locale si inserisce in un contesto regionale e nazionale drammatico: l’Emilia-Romagna ha superato i 57 milioni di ore totali, mentre l’Italia tocca quota 546 milioni, il picco più alto dal post-Covid.

L’analisi per comparti evidenzia due grandi “malati” dell’economia provinciale. Pelli, cuoio e calzature vivono un vero e proprio crollo. Con 1,45 milioni di ore, il settore registra un aumento del +157,4% rispetto al 2023. Il distretto del Rubicone, cuore pulsante del Made in Italy, è stretto in una morsa che non appare più congiunturale. La Metalmeccanica artigiana soffre per il calo degli ordini, l’impennata dei costi e l’esaurimento dei fondi legati al Pnrr, che finora avevano fatto da paracadute.

Dura la presa di posizione della Cgil Forlì-Cesena. Per la segretaria generale Maria Giorgini, non si può più minimizzare: «La stabilità del dato complessivo è apparente. La crescita della Cigs è il segnale di crisi profonde». Il sindacato punta il dito contro l’assenza di politiche industriali nazionali e una gestione delle transizioni economiche lasciata al caso. «Il 5 febbraio a San Mauro Pascoli si terrà un tavolo fondamentale con la Regione per il settore calzaturiero – spiega Giorgini –. Senza investimenti e una regia pubblica, il rischio è la desertificazione produttiva, con impatti devastanti sulle comunità locali».

