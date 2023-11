Forlì-Cesena. Ambientalisti e comitati, fronte comune contro il gasdotto Snam: «Non ci serve»

Wwf, Legambiente e diversi comitati della provincia di Forlì-Cesena, da No megastore Forlì a No tubo Romagna, fanno fronte comune contro il progetto Snam di realizzare un gasdotto da Sulmona in provincia dell’Aquila a Minerbio nel bolognese, la “Linea Adriatica”. E organizzano una serata di informazione alla cittadinanza, “C’è puzza di gas”, giovedì dalle 20.30 a Palazzo Morattini Monsignani a Pievequinta. Col Comune di Forlì invitato a partecipare.

Si tratta di «un’opera molto invasiva e gli amministratori non capiscono che i cambiamenti climatici sono impattanti sui territori», spiega Ornella Mordenti del Wwf presentando ieri mattina l’iniziativa alla stampa: il «tubo catastrofico» passa infatti tra Appennini, parchi, corsi d’acqua e territori epicentro di terremoti, coinvolge 323 intestatari di particelle e tocca, tra gli altri, i Comuni di Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena e Mercato Saraceno, e di Lugo e Russi nel Ravennate, per poi risalire verso Imola. Era ferma, prosegue, ma è ripartita in seguito alla guerra in Ucraina «perché ci serve il gas. Ma in realtà lo abbiamo e lo esportiamo anche».

Insomma, l’infrastruttura è «inutile per il fabbisogno italiano e crea un disastro non indifferente» sui territori, che subiranno anche un deprezzamento di valore e magari un calo di interesse nell’amministrarli.

Dello stesso avviso Francesco Occhipinti di Legambiente: intanto, osserva, «le molecole di metano impattano sui cambiamenti climatici molto più di quelle d Co2», inoltre, dati alla mano, «consumiamo sempre meno gas. Perché dunque - si chiede - quest’opera devastante, impattante e inutile?». Così come il rigassificatore di Ravenna «non ha senso. Cerchiamo quello che non ci serve e che non trova risposta nella scienza e nella tecnologia».

Legambiente non ha quindi dubbi: «Il gas non ci serve» e questo progetto non renderà più leggere le bollette energetiche degli italiani: «Non ci sono benefici dalla ricerca di metano e di nuovi fornitori», conclude, e anche il nome «linea Adriatica ha aumentato la confusione».

Dello stesso avviso Sara Conficconi del comitato No megastore Forlì: l’avvio dei lavori è prossimo, ragiona, e gli interrogativi tanti, a partire da quello se ci sia bisogno di quest’opera. «Il territorio sarà in grado di sopportarla? Ci saranno danni e conseguenze». Quesiti a cui si cercherà di rispondere giovedì sera, dato che troppo spesso le informazioni vengono tenute nascoste a cittadini e comitati. E intanto la protesta sale in molte zone interessate dal progetto di Snam.

A Cesena è prevista una seconda assemblea sull’argomento, martedì 7 novembre alle 20.30 nel teatro della parrocchia di Diegaro.