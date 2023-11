Forlì. Certificati e prescrizioni elettroniche, ancora disagi: medici esasperati

I medici di medicina generale tornano a lamentare il mancato funzionamento di “CartellaSole”, il programma applicativo che permette la gestione sanitaria individuale, la stampa prevalente delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Lo fanno attraverso una comunicazione inviata ad Ausl Romagna e Regione Emilia-Romagna, e firmata dall’avvocata Maria Grazia Tinarelli e da Vincenzo Immordino, segretario regionale Simet (Sindacato dei medici di medicina generale). «Negli ultimi mesi sono continuati i malfunzionamenti della cartella gestionale Sole – sottolinea Immordino – che è la cartella che la Regione dà gratuitamente ai medici per la gestione dei pazienti e permette di vedere il Fascicolo sanitario, di ricevere gli esami e dare le prescrizioni. Questi rallentamenti e blocchi diventano sempre più frequenti e vanno a condizionare il lavoro dei medici che tante volte non riescono a vedere i referti dei pazienti, neanche le prescrizioni. Sono state fatte le segnalazioni all’ufficio tecnico, ma non vengono date spiegazioni e la situazione non migliora. Una condizione che si aggiunge ad un periodo in cui il Fascicolo sanitario elettronico, che dipende sempre dalla Regione, va e non va: capita che si facciano delle prescrizioni che non arrivano sul Fascicolo sanitario del paziente, oppure che le farmacie non vedano le ricette elettroniche fatte dai vari medici, quelle che permettono ai pazienti di andare a ritirarle in farmacia. Anche questo è un disagio che registriamo da settimane. E poi a volte si blocca il collegamento con il sito dei certificati dell’Inps per gli attestati di malattia. Insomma una serie di malfunzionamenti ai quali si deve provvedere, anche perchè si tratta della salute dei pazienti». Nella lettera inviata a Ausl e Regione l’avvocata Tinarelli e lo stesso Immordino spiegano che «almeno due volte alla settimana i medici che hanno accettato di avvalersi di tale applicativo, si trovano nella impossibilità di aprire i fascicoli con la storia sanitaria e i dati clinici degli assistiti, di ricevere i referti degli ultimi accertamenti effettuati e si trovano enormemente rallentati anche nella prescrizione in Dema delle terapie farmaceutiche. A nulla sono valse le ripetute richieste di assistenza tecnica inoltrate dai medici, in quanto alle medesime hanno fatto seguito solo generiche rassicurazioni di ripristino a breve del corretto funzionamento del programma, ad oggi tuttavia mai avvenuto». Avvocata e medico chiedono le ragione del perdurare della situazione, «ormai definibile come emergenza» scrivono, eventualmente anche con la messa a disposizione di un programma alternativo, ipotizzando anche il ricorso alle competenti autorità giudiziarie in caso di mancato riscontro.