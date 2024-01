Forlì. Centrosinistra, coalizione in subbuglio: rischio primarie sul candidato

Il tavolo di coalizione del centrosinistra slitta a martedì. Necessario far calmare le acque dopo la decisione del Pd di puntare tutto su Graziano Rinaldini, ex direttore di Formula Servizi, come sfidante del candidato di centrodestra, Gian Luca Zattini. Una proposta interna ai dem e non una candidatura ufficiale, come precisato dal Pd subito dopo la fuga in avanti. La decisione presa in solitaria dai dem ha scatenato diversi malumori tra gli alleati, a tal punto che il diretto interessato e possibile candidato sindaco si è detto disponibile alla possibilità di correre anche per eventuali primarie di coalizione se le altre forze politiche mettessero in campo figure alternative e volessero procedere in questa direzione. Sul piano strategico sicuramente questo potrebbe essere letto come un segnale di apertura del Pd nei confronti degli alleati, ma vorrebbe anche dire perdere altro tempo e sottrarre momenti utili alla campagna elettorale visto che mancano cinque mesi all’appuntamento con le urne. Il Pd, infatti, se vuole mantenere compatta la coalizione di campo largo per la quale la segretaria territoriale, Gessica Allegni, lavora da mesi, non ha alternative e in qualche modo è costretto ad accettare visto le reazioni di questi giorni. La questione sollevata, specialmente dai Verdi, non riguarda la figura in sé di Graziano Rinaldini. Il problema sta nel fatto che prima ancora di candidature si sarebbe dovuto parlare di programmi, di quali prospettive dare alla città di Forlì nei prossimi anni. Da mesi, sull’onda di quanto sta accadendo a livello nazionale, si parla di un avvicinamento tra Pd e Movimento 5 Stelle, i quali ancora non si sono sbilanciati dopo la proposta avanzata dai dem sull’ex numero uno di Formula Servizi proprio per non alimentare la discussione con ulteriori tensioni. Stessa strategia è stata adottata dal gruppo consiliare di Forlì e Co, che ha preferito rimandare la questione direttamente al tavolo di coalizione. Non solo, in tutto questo c’è da tenere in considerazione quanto farà Italia Viva, la quale per il momento è rimasta fuori dalla discussione.