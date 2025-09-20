Forlì, caso mascherine: parola alla difesa

Il caso delle mascherine cinesi e dei certificati contestati come fasulli malgrado i quali furono acquistate in epoca Covid, ieri di fronte al Gip Ilaria Rosati ha vissuto la sua ultima udienza testimoniale.

Hanno scelto tutti il rito abbreviato Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, già assessore all’Economia e Finanze della Calabria, Gianluca Prati, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina e Sergio Covato, funzionario della prefettura di Ravenna. Ma per quanto riguarda la posizione di Covato il rito alternativo era condizionati dall’escussione di un teste, avvenuta ieri mattina.

Davanti al giudice è così comparso il vice prefetto Nazzareno De Franco, che ha ricoperto fino al maggio 2025, e ricopriva anche all’epoca dei fatti, l’incarico di Dirigente Titolare dell’Area 1ª (Ordine e Sicurezza Pubblica) e Dirigente Reggente dell’Area II (Raccordo con gli enti locali) presso la Prefettura di Ravenna.

Ha confermato quanto chiestogli dall’avvocato che difende la posizione di Covato (Carlo Benini) cioè che gli acquisti vennero fatti senza alcun tipo di pressioni ed ingerenze da parte di terzi e che tutto avvenne sotto la supervisione e l’assenso dell’allora prefetto.

L’udienza poi è stata aggiornata al prossimo 30 settembre. Data entro al quale il pubblico ministero Laura Brunelli depositerà delle proprie memorie e nella quale annuncerà al Gip quali siano le sue richieste nei confronti degli imputati.

Discuteranno successivamente l’Abbreviato anche gli altri due imputati: Minenna, assistito dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, e Prati, difeso dai legali Giovanni Majo e Alessandro Monteleone.

Come riportato anche in passato, la vicenda riguarda i rapporti con Gianluca Pini. Per l’accusa l’ex onorevole avrebbe avuto rapporti con Prati, direttore del magazzino Pievesestina dell’Ausl della Romagna, e con Minenna. Altro “interessamento”, quello col funzionario della Prefettura di Ravenna, per un facoltoso conoscente che, già in possesso del porto d’armi, aveva bisogno di rinnovare la pratica temendo per la sua incolumità personale. La pratica latitava: il funzionario avrebbe scritto una mail di sollecito. In “cambio”, secondo la Procura, Covato avrebbe telefonato a Pini tempo dopo per chiedergli di trovare un lavoro a San Marino alla figlia neo laureata; ma dopo un primo abboccamento la ragazza avrebbe cambiato percorso e la presunta raccomandazione avrebbe perso ragione di esistere.

La difesa Minnenna parlerà all’udienza del 7 ottobre mentre quella di Prati e Covato a metà dello stesso mese. Solo i quel momento il Gip sarà in grado di sentenziare sui fatti e chiarire se i tre imputati debbano essere condannati o assolti.